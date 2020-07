Tesla choisit le Texas pour la production de son Cybertruck

Tulsa en Oklahoma était l’une des options possibles, mais c’est Austin qui aura eu les faveurs de Tesla après avoir signé l’achat d’un terrain de 850 hectares à l’est de l’aéroport international Austin-Bergstrom à proximité du fleuve Colorado. Tulsa reste cependant dans le giron de Tesla pour de futurs projets.

Pour son projet, le constructeur aurait obtenu plusieurs dizaines de millions de dollars d’allègements fiscaux de la part du comté du Texas et d’un district scolaire local. Cette nouvelle usine est destinée à construire le Cybertruck mais également des Tesla Semi, et les Model 3 et Model Y destinées à la côte Est des États-Unis.

Le constructeur américain prévoit l’embauche de 5 000 salariés pour ce nouveau site et prévoit un investissement de 1 milliard de dollars pour construire une usine d’une superficie d’environ 400 000 m2.