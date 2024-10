Mais si des modèles sont sortis en petit nombre au fil du temps de cette usine, Tesla voit bien plus grand, et construit une seconde usine à côté de cette Gigafactory. Grâce à ce nouvel équipement, la firme d'Elon Musk souhaite commencer à augmenter la production dès 2025, avec un objectif à terme de 50 000 Tesla Semi assemblés par an.

Preuve en tout cas que l'on devrait bien voir un jour le Semi sur nos routes, c'est que le tweet d'Elon Musk dont nous vous parlions au-dessus reprenez une vidéo de la Gigafactory de Berlin, dans laquelle le Tesla Semi était exceptionnellement exposé. Une façon d'annoncer une production du camion électrique directement sur le Vieux Continent à l'avenir ?