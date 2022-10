Le tout premier des Tesla Semi Truck bientôt livré : quelles sont ses capacités ?

Après avoir ouvert les vannes (sur quelques marchés seulement) des commandes en ce qui concerne son camion électrique, Tesla confirme aujourd'hui, par le biais d'Elon Musk sur Twitter, les premières livraisons de son Semi. C'est donc le 1er décembre prochain que le premier exemplaire sera livré, soit plus de 5 ans après la présentation initiale.

Rappelons qu'à l'origine, la production du Semi devait démarrer en fin d'année 2019, mais cette dernière a finalement été décalée à diverses reprises. Toutefois, c'est désormais certain, le camion zéro émission arrive bel et bien sur les routes, et c'est un certain Pepsi qui sera le premier à avoir ses faveurs.