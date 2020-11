Selon Elon Musk, le Tesla Semi garantira 1 000 km d'autonomie en une charge

Et d'ajouter, « On a des prototypes en fonctionnement depuis un an. La clé est d'avoir une cellule à haute densité d'énergie, et de l'intégrer au pack avec le minimum de masse ajoutée. Utiliser le pack de batteries structurel, où les cellules et le pack batteries font partie de la structure du véhicule, est une chose dont on a parlé lors du Battery Day et on va l'ajouter au Semi. Le résultat sera tel que l'on pourra proposer une charge utile similaire à celle d'un camion diesel ».