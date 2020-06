Tesla Model 3 : un hacker découvre la présence d'une batterie de 100 kWh dans son code source

Lundi 15 juin, Tesla a levé le voile sur une autonomie améliorée de sa Model S Long Range Plus, désormais fixée à 640 kilomètres grâce à plusieurs améliorations relatives au poids, aux choix des composants et à une optimisation du frein régénératif et du moteur. Un seuil auquel pourrait prétendre la Model 3, comme le suggèrent les récentes découvertes publiées sur le compte Twitter « Zeus M3 ».