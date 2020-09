Tesla est en retard sur sa production massive de batteries et sur trois modèles

« Nous prévoyons d'augmenter et non de réduire nos achats de batteries chez Panasonic, LG et CATL, et possiblement auprès d'autres partenaires. Cependant, nos fournisseurs de batteries étant déjà à leur vitesse maximale, nous prévoyons des ruptures de stock en 2022 et après, à moins que nous n'agissions nous-mêmes », a expliqué le P.-D.G. de Tesla.