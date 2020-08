Panasonic : 100 millions de dollars dans la Tesla Gigafactory 1 pour booster la production de batteries

Et pour continuer dans cette dynamique positive, Panasonic va effectuer un investissement de 100 millions de dollars dans la Gigafactory 1, sise au Nevada et opérationnelle depuis 2017, nous apprend Nikkei. L’objectif étant d’ajouter une quatorzième ligne de production capable d’augmenter la capacité de production de 10 %. Elle tutoiera alors les 39 GWh par an.