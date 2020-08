Panasonic va augmenter la densité des batteries Tesla de 20 %

Si les batteries Panasonic-Tesla sont déjà considérées comme étant les plus denses en termes d'énergie, elles s'apprêtent à être encore améliorées dès la rentrée. Yasuaki Takamoto, chef de division business de Panasonic, a en effet annoncé une une augmentation de 5 % de la densité des batteries : « Panasonic a déjà développé des technologies permettant une augmentation de plus de 5 % de la densité énergétique des cellules 2170 ».

Parmi les modèles utilisant ce type de batterie ont recense déjà les Model 3 et Model Y ainsi que dans le futur, le Cybertruck et le Tesla Semi. Cette évolution pourrait être adaptée aux batteries des Model S et Model X, utilisant des cellules plus petites de type 18650.

On devrait en savoir plus le 22 septembre lors du Battery Day de Tesla, reporté depuis le printemps avec la COVID-19.