Samsung travaille sur de nouvelles cellules de batteries allant jusqu'à 800 km d'autonomie

À l'assaut des dendrites

800 km d'autonomie pour 1 000 cycles de charge

Source : Electrive

D'après leurs concepteurs, celle-ci aidera les voitures électriques à atteindre une autonomie de 800 kilomètres sur une seule charge. La cellule doit également afficher une durée de vie de l'ordre de 1 000 cycles de charge.Samsung a publié un communiqué autour de ce prototype. Il y précise : «».Pour régler ce problème, les chercheurs ont ajouté une couche composite d'argent et de carbone. Selon eux, ce matériau résout non seulement le problème des dendrites . Mais il participe également à une plus grande durée de vie et à une plus grande capacité de la vie de la batterie.Les nouvelles cellules afficheront ainsi une densité de 900 Wh/L, ce qui doit leur permettre, à capacité comparable, d'être deux fois plus petites que les batteries au lithium-ion. Le constructeur déclare ainsi que : «». En extrapolant, cela reviendrait, souligne Electrive, à une durée de vie de l'ordre de 800 000 kilomètres.Reste à voir si ces chiffres se vérifieront. Samsung continue de travailler sur son prototype, qui n'est pas encore prêt à franchir le cap de la commercialisation. Avec les batteries qui en découleront, Samsung entend rester compétitif sur le marché des batteries de voitures électriques, où les constructeurs multiplient les annonces. Pour l'exemple, BMW a déjà déclaré vouloir doubler l'intensité de ses batteries d'ici 2030