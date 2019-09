La "super" batterie lithium-métal redevient d'actualité grâce à un nouveau revêtement

Crédit Kevin Khoo / Shutterstock.com

Avantages et danger du lithium-métal

Changement de revêtement

Une équipe de l'université de Stanford pense cependant avoir résolu ce défaut, à l'aide d'un. L'occasion, peut-être, d'utiliser cette combinaison aux capacités de stockage plus importantes.Aujourd'hui, les batteries ayant le vent en poupe sont celles au(ou li-ion). Pourtant, une batterie au lithium-métal permet de stocker au moins. En outre, elles sont un peu plus légères que les batteries au li-ion parce que l', c'est-à-dire la borne positive de la batterie, est constituée de lithium, et non de graphite, plus lourd.Mais ces avantages ont un prix. Les batteries ensont plus enclines à générer des aspérités appelées «». Pour illustrer c problème, le sitecompare la formation des dendrites à une bouteille d'eau qui déborde : «». À terme, cela endommage le film qui sépare les deux bornes de la batterie. Il y a quelques années, cette piste des dendrites a d'ailleurs été suggérée pour expliquer l'explosion de smartphones Galaxy Note 7 : leurs batteries au lithium-ion, si elles sont moins sujettes au phénomène, sont aussi concernées.Pour une équipe de chercheurs de l'université de Stanford, la solution aux dendrites des batteries lithium-métal réside dans. Leur communiqué est clair : «». Pour y parvenir, le revêtement créeMais les auteurs voient plus loin. Yi Cui, professeur au SLAC de Stanford, affirme que «». Le co-directeur de l'étude, David Mackanic, poursuit : «».