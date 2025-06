Le Galaxy Z Fold 7 afficherait une épaisseur de 8,9 mm une fois replié, contre 12,1 mm pour le Z Fold6, ce qui représente une baisse notable de 3,2 mm. Cette amélioration pourrait rendre le smartphone plus agréable à manipuler et plus facile à glisser dans une poche, tout en proposant un poids de 215 grammes. L'écran principal serait d'une taille de 8 pouces, contre 6,5 pouces pour la dalle en façade, les deux en légère augmentation par rapport au modèle de l'année passée.

Même constat pour le Galaxy Z Flip 7, qui passerait à seulement 6,5 mm d’épaisseur une fois ouvert, et 13,7 mm lorsque le smartphone est replié. Ce dernier proposerait un écran central de 6,9 pouces, tandis que l'écran en façade serait d'une taille de 4,1 pouces pour voir les notifications et répondre aux messages reçus, comme aux appels. La batterie serait de 4 300 mAh.

Si les deux formats devraient rester identiques, Samsung semble vouloir améliorer la formule au maximum en travaillant sur l'ergonomie et la prise en main. Une formule gagnante pour 2025 ? On en saura plus dans quelques jours, à l'issue de la présentation des deux modèles, puis des prises en main et des tests complets à retrouver sur Clubic durant l'été.