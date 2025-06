Pour rappel, le futur prédécesseur de ce modèle, le Galaxy Z Flip 6, était lui venu au monde au mois de juillet dernier avec quatre couleurs différentes : jaune, gris, bleu et menthe. Samsung est donc parti pour proposer moins de déclinaisons, et sûrement se concentrer sur les designs qui doivent le plus plaire au public.

On n'attend maintenant plus que la prochaine conférence Unpacked pour confirmer ou non l'ensemble des informations qui nous seront données. On attend aussi de voir si la fameuse version à moindre prix de ce smartphone, le Galaxy Z Flip FE, fera aussi son entrée. Car au tarif où il devrait être vendu, nul doute qu'il s'agit d'un des produits les plus espérés dernièrement.