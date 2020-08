Tesla tease ses batteries à nanocables de silicium avant son évènement fin septembre

Amprius présente sa technologie en ces termes : « Développées sur une plateforme technologique brevetée qui comprend une anode à nanofils 100 % silicium, les batteries Amprius Technologies fournissent beaucoup plus d'énergie et de puissance avec moins de poids et de volume que toute autre technologie de batterie lithium-ion. Les batteries Amprius Technologies offrent une densité d'énergie jusqu'à 50 % plus élevée que les batteries lithium-ion standard avec anodes en carbone ».

Or, Tesla a prévu de tenir sa conférence Battery Day dans les locaux d'Amprius, l'un de ses voisins les plus proches à Fremont. Aucun autre lien entre les deux entreprises américaines n'est connu jusque là, si ce n’est le fait que Tesla y ait débauché l'ingénieur Yi-Lei Chow.

L'entreprise automobile avait annoncé, via son P.-D.G., prévoir une évolution importante dans la technologie de ses batteries. Faut-il voir un lien entre tous ces éléments ? Réponse le 22 septembre prochain.