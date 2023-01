Bientôt une TeraFactory ? Tesla annonce l’agrandissement de sa gigafactory pour produire plus de camions et batteries

Deux nouveaux complexes vont venir s'ajouter à l'usine déjà en place. L'un d'eux sera dédié à la production de batteries 4680. Présentés en 2020, ces dispositifs sont plus puissants et moins chers que les autres modèles du constructeur de voitures électriques. Néanmoins, Tesla a rencontré des difficultés pour augmenter leur production dans ses usines de Fremont, en Californie, et d'Austin, au Texas. Cela s'explique par le fait que les techniques de production des grandes cellules ont été difficiles à rendre financièrement viables.