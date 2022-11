Coca et Pepsi se font la course au camion électrique, ils feraient mieux de changer de bouteilles

Soucieux de faire baisser son empreinte carbone, Coca-Cola Europacific Partners annonce aussi avoir déjà réduit les emballages, en plus de proposer des bouteilles en plastique 100 % recyclé en Belgique. L'an dernier, selon l’ONG Break Free From Plastic, la marque américaine était celle qui générait le plus de déchets dans l’environnement, devant PepsiCo et Unilever.