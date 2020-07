Microsoft signe un contrat Cloud (et autres) longue durée avec la multinationale PepsiCo

« En tant que chef de file mondial des aliments et des boissons pratiques, notre engagement envers la livraison rapide des produits PepsiCo n'a jamais été aussi important », a expliqué Seth Cohen, le responsable des technologies, de l'information et de la communication chez PepsiCo. La firme, avant tout connue pour sa boisson gazeuse éponyme mise à l'honneur chaque année lors du Super Bowl, souhaite améliorer ses capacités de prestation de services, de façon à répondre à la demande, croissante, de produits essentiels, et ainsi rendre ses opérations et effectifs « plus forts et plus résilients pour l'avenir ».