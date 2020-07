Microsoft et Citrix main dans la main pour inventer "le poste de travail du futur"

Si l'accord n'est pas exclusif, il renforce des liens qui existaient déjà depuis longtemps entre les deux sociétés. Celles-ci simplifient régulièrement les passerelles entre leurs logiciels respectifs. À l'heure actuelle, le Citrix Workspace est déjà disponible sur le Cloud Azure. Le communiqué ajoute : « Citrix investira également dans la mise au point d'un espace de travail Citrix centré sur Microsoft, fournissant des intégrations approfondies pour optimiser les performances, les fonctionnalités et les micro-applications pour Windows Virtual Desktop et Microsoft 365, y compris Microsoft Teams. De plus, Citrix utilisera Azure et Microsoft 365 dans toutes ses opérations ».