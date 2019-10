Microsoft lance officiellement Windows Virtual Desktop (mais qu'est-ce que c'est ?)

Un mode multi-sessions pour Windows 10

Microsoft met l'accent sur ses partenaires

Pas moins de 20 000 entreprises s'étaient inscrites à la bêta privée ouverte en mars 2019. L'application est désormais disponible pour Windows, Android, Mac et iOS.WVD permet à l'utilisateur d'accéder à une interface de travail complète via un ordinateur, tablette ou smartphone. L'option multi-sessions est le produit phare de la solution, fournissant des interfaces de bureau à distance pour plusieurs utilisateurs connectés sur un même serveur Windows. Cette fonction succède à RemoteApp, stoppé par Microsoft en 2016.L'utilisateur pourra également accéder à la suite Office 365 en virtualisation, les applications se comportant comme si elles étaient exécutées en local. Microsoft propose également la prise en charge des postes de travail sous Windows 7, qui bénéficieront de trois années supplémentaires de mises à jour de sécurité (jusqu'en janvier 2023). Microsoft allonge également la maintenance de Windows 10 jusqu'à 30 mois pour les versions Entreprise et Education.Habituellement, chaque version de l'OS n'est maintenue que 18 mois après sa mise à disposition.La multinationale a fait l'acquisition en novembre 2018 de FSLogix, entreprise spécialisée dans la virtualisation des interfaces et applications. Cette technologie a notamment permis à l'éditeur d'optimiser les temps de chargement, de faciliter la migration des utilisateurs vers WVD et de proposer des solutions hybrides.En outre, des partenariats sont en place pour étendre les capacités initiales de WVD. Microsoft s'est principalement rapproché de Citrix et VMware (virtualisation). Par ailleurs, CloudJumper (gestion des bureaux virtuels), Nerdio (automatisation des déploiements) et ThinPrint (services d'impression) seraient également impliqués dans le projet. Lors de sa conférence Ignite début novembre, Microsoft détaillera les solutions de stockage de ses partenaires qui sont conçues sur mesure pour WVD. Par exemple, un partenariat réalisé entre l'éditeur et Samsung permettra aux employés terrain de la firme d'accéder à Windows 10 et Office 365 au travers de Samsung Dex.Enfin, Microsoft prévoit de rendre prochainement disponible un aperçu de la virtualisation de sa solution de groupe Teams, avec une intégration complète dans WVD.