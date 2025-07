Comme disait la réclame, « On l'a eu quand on l'a eu ». Depuis près de quarante ans, l’écran bleu de la mort signale les plantages critiques de Windows. Microsoft décide de remplacer ce symbole par un écran noir sur Windows 11. La nouvelle version retire le visage triste et le QR code. Le code d’arrêt et le nom du pilote défectueux restent présents. Le nouveau BSOD est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs de Windows 11 Release Preview. Microsoft prévoit un déploiement plus large dans les prochaines semaines. En parallèle, et comme on vous l'annonçait le mois dernier sur Clubic, la fonction Quick Machine Recovery arrive pour aider à restaurer plus vite les machines bloquées. Malgré ces nouveautés, la gestion des erreurs et l’expérience utilisateur ne changent pas.