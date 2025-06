Jugé peu lisible, trop rigide, parfois contre-intuitif, le menu Démarrer cristallise à lui tout seul une bonne partie des critiques adressées à Windows 11. Concepts internes, options cachées, premières refontes avortées, depuis la sortie de l’OS en 2021, il traîne une réputation de chantier sans fin, enchaînant les tentatives d’amélioration jamais vraiment convaincantes et les retours d’internautes de plus en plus exaspérés. La refonte complète évoquée récemment par Microsoft n’est pas encore totalement actée, mais les dernières builds Insider vont clairement dans ce sens. Avec les versions 26200.5641 (KB5060824, canal Dev) et 26120.4250 (KB5060820, canal Beta), la dernière version du menu Démarrer commence enfin à ressembler à quelque chose de plus cohérent.