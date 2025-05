Francis7

Les développeurs conçoivent leurs interfaces comme ils l’entendent et l’on s’adapte pourtant à chaque logiciel. On ne leur demande pas de revoir telle ou telle chose. On veut juste que ça marche. Si on n’aime pas une interface, un logiciel, on en installe un autre plus harmonieux avec nos attentes. Ce n’est pas ce qui manque en terme de diversité. Sauf que pour Windows, le menu démarrer n’aurait jamais dû évoluer : il faut juste en changer le thème et les couleurs à chaque nouvelle version du système et puis c’est tout.