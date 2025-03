Une fois l’installation terminée, lancez Open-Shell Menu Settings en cliquant simplement sur le bouton le menu Démarrer. Cochez l’option Show all settings pour débloquer toutes les options, puis allez dans l’onglet Start Menu Style. Choisissez le style Windows 7, pour un affichage plus complet et plus ergonomique, et confirmez les modifications en cliquant sur OK.