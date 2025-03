On retrouve bien sûr les paramètres classiques – vitesse du double-clic, ombre ou traînée du pointeur – mais aussi de nouvelles fonctions plus fines. Il est par exemple désormais possible d’utiliser le pavé numérique pour déplacer le pointeur (Accessibilité > Souris > Touches souris), de survoler une fenêtre pour l’activer automatiquement sans clic, ou encore de masquer le pointeur pendant la saisie de texte. Autant de petits ajustements pensés pour s’adapter aux préférences de chacune et chacun, et améliorer le confort d’usage, sans complexifier l’interface.