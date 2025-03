arsworld

Toujours pas proposé chez moi. La 23H2 étant maintenant relativement stable j’ai presque envie de ne pas la mettre cette 24H2. Je crois que je l’a mettrai une fois qu’une 25h2 sera en insider… ou W12 qui sait ?

Exemple de bug encore présent :

Éjection de clé usb via l’icone de la barre des tâches : Impossible

Éjection de clé usb via l’explorer → ça marche

Changement de périph de son via l’icone de la barre des tâches : Des fois ce n’est pas pris en compte

Changement de périph de son via WIN+G et le widget son : ça marche…

Je ne sais pas ce qu’ils branlent avec leur OS et surtout avec cette barre des tâches. Mais depuis qu’ils ont joué à la barre des taches verrouillée, c’est du grand n’importe quoi.