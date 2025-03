Depuis quelque temps, le géant NVIDIA fait face à une série de problèmes matériels et logiciels. En plus des connecteurs d’alimentation défectueux et des ROP absentes, un nouveau dysfonctionnement affecte désormais les cartes graphiques de la marque sous Windows 11. Selon les utilisateurs, une incompatibilité avec DirectX 9 sur les versions Canary du système d’exploitation entraîne le plantage du fichier DLL D3D9. Bien que Microsoft n’ait pas directement désigné NVIDIA comme responsable, plusieurs commentaires d’internautes confrontés à ce problème laissent penser que c’est bien le cas.

Ce bug ne se limite d'ailleurs pas aux jeux vidéo. De nombreux logiciels sont concernés, notamment les navigateurs web, les présentations PowerPoint et certaines pages web exploitant DirectX 9. En conséquence, plusieurs applications refusent tout bonnement de se lancer.