Si d’aucuns se plaignent toujours des soucis enchainés à la pelle par une version d’autant plus malaimée qu’elle coïncide avec la fin imminente de Windows 10 – et le forcing ultra-agressif de Redmond, il faut le dire, pour pousser à migrer vers Windows 11 –, on rappellera avec une pointe d’optimisme que les bugs les plus paralysants sont de moins en moins fréquents. Hauts les cœurs !