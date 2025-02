Mis en ligne il y a bientôt 4 ans, Windows 11 continue d'être peaufiné par le géant Microsoft, au gré de mises à jour régulières et plus ou moins majeures. La dernière mise à jour concernant la version 24H2 du célèbre OS est toutefois loin de faire l'unanimité, avec notamment un souci du côté de l'explorateur de fichiers. Il y a quelques jours, on revenait d'ailleurs sur une application plutôt utile, qui venait combler les lacunes de ce même Explorateur de Fichiers sous Windows 11.