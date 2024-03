La dernière mise à jour Windows 11 peut faire planter... votre PC !

La semaine dernière, la firme de Redmond publiait le Patch Tuesday du mois de mars. Les plus d'un milliard et demi d'utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11 ont ainsi pu profiter d'un nombre considérable de correctifs visant à améliorer leur sécurité et à résoudre un bug d'installation survenu dans une précédente version de Windows 11. Cependant, le déploiement de la mise à jour « KB5035853 », réservée aux clients de Windows 11 23H2 et 22H2, ne semble pas s'être déroulé comme prévu.