Grosse mise à jour pour Windows 11 22H2 : le problème de notifications enfin résolu

Le 26 juillet dernier, la firme de Redmond a mis à disposition de ses clients Windows 11 la mise à jour KB5028254. Et s'il faudra encore visiblement patienter avant de voir certains problèmes être corrigés, Microsoft s'est enfin décidée à proposer un correctif pour ce qui est de l'envoi des alertes. Pour rappel, ces dernières pouvaient ne pas apparaître convenablement dans le centre de notifications. De plus, et pour des raisons inconnues, certaines applications Windows (Skype, WhatsApp, Telegram) n'étaient plus en mesure de vous envoyer de notifications.