La dernière mise à jour Windows 11 déglingue les pilotes iGPU d'AMD

Comme le rapport Wccftech, plusieurs utilisateurs ont par exemple noté des performances particulièrement affectées en jeu. Ils ont ainsi remarqué que la fréquence de l'iGPU de leur puce AMD est bloquée à 800 MHz et ne passe plus en mode boost. Hélas, pour le moment, il ne semble pas y avoir de consensus ni sur la cause ni sur une éventuelle solution.

Pour l'heure, le plus sage semble donc de voir bloquer cette mise à jour en attendant des jours meilleurs. Si c'est trop tard et que vous ne rencontrez que le problème de performances sur une APU AMD, il peut être intéressant de lancer la « réparation du package pilote AMD » manuellement depuis les options de l'AMD Software dans Applications installées de Windows.