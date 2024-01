Windows 11 : bientôt une nouvelle façon d'accéder aux photos de son smartphone Android

Depuis son lancement, l'outil Mobile connecté de Windows 11 permettant d'accéder au contenu et d'interagir avec son appareil Android a fait d'importants progrès (interface, stabilité, vélocité…). Mais, prochainement, la connexion entre les deux environnements sera encore un peu plus pratique et directe, notamment du côté de la gestion des images. Pour le moment, les membres Insiders les plus impatients peuvent tester la nouveauté dont il est question ici via la build 23619. Les autres devront attendre une mise à jour via Windows Update.