Windows 11 : une nouvelle build sans le menu Démarrer classique

Une solution de contournement permettant de ramener le menu Démarrer de Windows 10 dans Windows 11 avait été découverte il y a plusieurs jours. Pour y parvenir, les utilisateurs et utilisatrices devaient créer une clé de registre DWORD (32 bits) appelée « Start_ShowClassicMode » située dans « HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced », puis définir la valeur sur 1.



Microsoft ne s’est pas exprimé sur cette récente suppression. Il faut dire que le nouveau menu Démarrer va bien au-delà de la simple refonte graphique et constitue une approche inédite pour la firme. De nombreux éléments ont été empruntés à Windows 10X .



Par défaut sur Windows 11, les icônes ainsi que le nouveau menu sont centrés sur la barre de tâches. Il est heureusement toujours possible de les faire basculer sur le côté gauche de cette dernière (comme sur Windows 10). À l’avenir, des logiciels de personnalisation devraient voir le jour comme cela a été le cas pour le menu Démarrer (déjà controversé) de Windows 8 et Windows 10. On pense notamment à l’excellent Classic Shell .