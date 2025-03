Annoncé au cours de la Build 2020 et officiellement publié un an plus tard, WinGet fait partie de ces outils sous-estimés, qui contribuent pourtant à l’amélioration de l’UX au quotidien. Intégré à Windows et destiné aux amateurs et amatrices d’optimisation comme à celles et ceux qui n’ont pas de temps à perdre, il permet d’installer, rechercher, configurer, mettre à jour et supprimer un programme, ou plusieurs à la fois, en une seule commande. Top.