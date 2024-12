S'il est le navigateur le plus populaire, c'est bien pour une raison. Avec sa vitesse que les benchmarks confirment chaque année, son interface utilisateur simplifiée et sa synchronisation entre différents appareils, Chrome s'impose comme un choix évident pour des millions d'utilisateurs, assurant la compatibilité la plus large avec le web moderne. L'ajout d'un adblocker robuste améliore l'expérience de navigation en bloquant les publicités intrusives, en accélérant le chargement des pages et en protégeant contre les menaces de tracking et les malwares. Ici on aime beaucoup Ghostery qui a le mérite d'être gratuit ET open-source. La personnalisation via des extensions et des thèmes rend également Chrome adaptatif à toutes les préférences et besoins individuels, faisant de lui un outil incontournable pour débuter sur un nouveau PC. Avec un accès direct aux applications Google Docs, Sheets et affiliés, vous n'aurez pas à vous soucier d'installer une solution de bureautique dont vous n'utilisez pas la moitié des logiciels.