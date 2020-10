Windows 10 21H1 vous alertera lorsqu'une app tierce est configurée au démarrage

Selon Windows Latest, la section de Démarrage au sein des paramètres du système sera automatiquement mise à jour lorsqu'un logiciel se configure automatiquement au démarrage. De son côté, l'utilisateur sera en mesure de désactiver leur exécution systématique.

Si, par exemple, vous utilisez principalement le navigateur Edge mais exécutez Google Chrome de manière occasionnelle, vous pouvez désactiver le module de mise à jour et la réaliser manuellement. Si vous jonglez entre différents services de synchronisation et souhaitez en désactiver un au démarrage avant qu'il ne s'exécute, il suffit de vous rendre dans ces paramètres et de le décocher. Cela évite d'être sur le qui-vive pour le fermer dès son démarrage.

Dans cette prochaine édition de Windows, à chaque fois qu'une application s'immisce au sein de cette liste, Microsoft envoie une notification à l'utilisateur. En outre, à chaque démarrage, le système analyse le temps d'exécution de chacune de ces applications et peut déterminer l'impact de ces dernières sur le temps de chargement global du système.