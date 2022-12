Microsoft PowerToys : personnalisez facilement l’environnement système de Windows 10 ou 11

Différents outils permettent d’optimiser et de personnaliser l’usage de la souris et de son curseur. Il est ainsi possible d’activer un halo lumineux qui va suivre le curseur pour le trouver plus rapidement. Cette fonction de recherche de souris peut être lancée en appuyant deux fois sur Ctrl gauche ou en secouant le périphérique.

Une autre fonction permet d’attribuer une couleur différente à chaque clic, droit ou gauche. Le contour lumineux du pointeur change alors, selon le bouton utilisé. Enfin, un dernier outil fait apparaître des traits en forme de croix, centrés sur le curseur.