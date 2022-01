Spotlight sur Windows ? C'est possible avec le nouveau PowerToys de Microsoft

Autre ajout de taille, la fonction « Always On Top ». Elle permet d’épingler la fenêtre de l’application active afin qu’elle reste affichée par-dessus toutes les autres. Il suffit alors de se placer sur la fenêtre à garder à l’écran puis d’utiliser le raccourci clavier Windows + Ctrl + T. Un nouvel outil qui saura se montrer très utile pour conserver un lecteur vidéo ou de musique dans un coin de l’écran tout en faisant autre chose. Notons toutefois que la fonction « Always On Top » active par défaut une option qui empêche d’afficher une fenêtre épinglée lorsque le Mode Jeu est actif. Il est néanmoins possible de créer une liste d’applications exclues par ce dispositif.