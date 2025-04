Sur Windows 11, Microsoft poursuit son travail de fond pour faire évoluer l’interface sans tout casser (ou presque). Dans les canaux Dev et Beta, deux modifications majeures sont en cours de test : une barre des tâches plus dynamique, capable d’adapter la taille de ses icônes selon le contexte, et un menu Démarrer repensé, plus épuré et personnalisable. Le premier changement est déjà activé dans la dernière build du canal Beta. Le second, plus ambitieux, reste dissimulé derrière quelques paramètres cachés. Mais dans les deux cas, le résultat esquisse une expérience plus fluide, plus cohérente, et mieux alignée avec les attentes des utilisateurs et utilisatrices.