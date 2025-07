Depuis des années, les solutions antivirus et les outils de endpoint detection and response (EDR) s'intègrent directement au noyau de Windows. Cet accès de bas niveau leur confère une grande efficacité pour surveiller et bloquer les menaces, car le noyau est le cœur du système d'exploitation, avec un accès illimité à la mémoire et au matériel.

Cependant, ce privilège comporte un risque majeur : une seule erreur de code dans un pilote s'exécutant à ce niveau peut entraîner une instabilité complète du système. Le résultat est souvent un plantage critique, matérialisé par le tristement célèbre Blue Screen of Death (BSOD), ou « écran bleu de la mort ».

L'incident de CrowdStrike a été l'illustration parfaite de ce danger, paralysant des entreprises et des services publics dans le monde entier. En réaction, Microsoft a décidé de repenser fondamentalement cette architecture pour isoler davantage ces applications tierces et ainsi protéger l'intégrité de son système d'exploitation.