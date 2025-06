Microsoft a officiellement annoncé une sortie pour le second semestre 2025, visant probablement la période de septembre ou octobre, fidèle à son calendrier annuel. Une fois installée, la version 25H2 réinitialisera le cycle de support : 24 mois pour les éditions Famille et Pro, et 36 mois pour les éditions Entreprise et Éducation. Il est crucial de noter que les utilisateurs de versions antérieures à la 24H2, ou ceux migrant depuis Windows 10, devront toujours passer par une procédure d'installation complète et plus longue.