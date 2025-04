On ne pourra pourtant pas dire que Microsoft n’y a pas mis du sien. Téléchargement automatique, relances insistantes, fin de vie programmée pour Windows 10 et Windows 11 22H2, extension de support payante du simple au triple… tout, absolument tout, a été fait pour faire migrer les machines vers 24H2. Une stratégie plutôt agressive, il faut en convenir, qui aurait a priori fini par porter ses fruits : depuis quelques semaines, les entreprises se réveillent et Windows 11 gagne enfin du terrain. Quand soudain… un bug. Depuis le début du mois, certains PC Windows 11 22H2 et 23H2 n’ont plus le droit d’installer l’édition 24H2. Pourquoi ? On ne sait pas.