Et pourtant, rien ne laissait présager un tel retournement de situation. Toute l’année 2024, malgré l’annonce officielle de la fin de support de Windows 10, l’adoption de Windows 11 est restée poussive. Au mieux, le système a plafonné sous les 35 %, loin derrière un Windows 10 toujours ultra-dominant. L’été n’a rien changé. L’automne non plus, bien au contraire. La sortie très attendue de l’update 24H2, en octobre, s’est même soldée par une surprise de taille. Non seulement la nouvelle édition n’a pas relancé l’adoption de l’OS, mais les parts de marché de Windows 11 ont même reculé au profit de Windows 10. Symptomatique d’un rejet toujours tenace.