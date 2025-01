Autre nouveauté : la prise en charge du raccourci Ctrl + Alt + - (moins), grâce auquel utilisateurs et utilisatrices peuvent invoquer rapidement la loupe, et gérer plus simplement le zoom. Aux options existantes ont également été ajoutés deux paramètres complémentaires, le premier permettant de réinitialiser le niveau de zoom pour qu’il s’adapte à la taille de l’écran, et le second offrant la possibilité de ramener le niveau de zoom au dernier réglage, ou à celui défini comme favori.