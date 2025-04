CHP1

Bah… A force de vouloir ajouter des brèches de confidentialité, des applis, fonctions et services que les utilisateurs n’en veulent pas, ça rend l’OS de plus en plus instable et sensible aux bugs en tout genre (et potentiellement moins sécurisé et plus attaquable).

Pourquoi MS ne veut pas créer un OS « de base » auquel chacun peut y ajouter les fonctions dont il a besoin au travers de leur Store ou lors de l’installation (au travers d’un menu dédié) ? Tu veux (ou as besoin) de « Hello » sur ton PC? alors tu installes le pack. Tu as besoin des fonctions GPS? tu charges le pack. Tu as besoin de « Edge »? Tu charges le pack. Tu as besoin de fonctions « Tablette »? Tu charges le pack.

Et ainsi de suite…

Les avantages d’un OS « de base » seraient multiples:

Taille réduite de l’OS

Modularité

OS plus résilient, plus stable et plus adapté à chaque usage.

Plus performant car non rempli d’applis ou outils qui s’exécutent en arrière plan.

… et la liste est longue.

Un OS « de base » éviterai aussi des bricolages de désinstallations forcées et « hasardeuses » qui sont réalisés par certains qui pensent avoir tout compris juste en regardant un tuto Youtube. « Bricolages » qui créent (souvent) des problèmes par la suite si c’est pas maîtrisé.