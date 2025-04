Alors, d'où vient ce dossier inetpub ? Son nom n'est pas inconnu des administrateurs système et des développeurs web. Il s'agit du répertoire par défaut utilisé par les Internet Information Services (IIS), le serveur web intégré de Microsoft. Lancée initialement en 1995, cette plateforme permet d'héberger des sites web, des applications et des services directement sur un PC Windows. Normalement, le dossier inetpub contient les fichiers des sites hébergés, les journaux (logs) et d'autres fichiers de configuration liés à IIS. Il inclut typiquement des sous-dossiers comme wwwroot (pour le contenu web public), logs, Adminscripts ou iissamples.

Le véritable mystère réside dans le fait que ce dossier inetpub apparaît même sur les systèmes où les services IIS ne sont pas installés. IIS est une fonctionnalité optionnelle de Windows, désactivée par défaut pour la majorité des utilisateurs. Son activation nécessite une manipulation manuelle via le panneau « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows ». Les vérifications effectuées par les utilisateurs et les experts confirment que la mise à jour d'avril n'active pas IIS en douce ; la fonctionnalité reste bel et bien désactivée après l'installation. Pourquoi la mise à jour crée-t-elle alors ce dossier ? Pour l'heure, personne n'a la réponse.

Cette même mise à jour KB5055523 était pourtant attendue pour corriger certains problèmes, notamment un bug gênant dans l'Explorateur de fichiers qui persistait depuis plusieurs mois. Il est donc ironique qu'une mise à jour corrective introduise une nouvelle anomalie, même mineure. En attendant une communication de la firme de Redmond, les utilisateurs ont le choix : soit supprimer ce dossier vide inetpub, ce qui ne semble poser aucun risque, soit le laisser en place, où il ne gênera personne. Il est probable qu'une future mise à jour vienne corriger ce comportement inattendu, ou que Microsoft fournisse une explication sur la raison d'être de ce dossier soudainement présent sur des millions de machines.