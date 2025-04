MisterDams

dimebag: dimebag: Ton cerveau mémorise que le menu démarrer est au centre…et ça évite sur des écrans très large d’avoir l’impression de regarder un match de tennis Et à moins d’ouvrir 56 applications, ton menu démarrer ne va pas beaucoup bouger Enfin perso si j’utilise le menu démarrer une fois par jour avec la souris c’est déjà énorme…

Ben perso je suis toujours avec au moins 2 écrans, donc le match de tennis est déjà permanent. Mais les dimensions restent raisonnable (mes installations principales sont 24"+14" ou 22"+22"+14").

Le nombre d’applications de la liste peut être aussi extrêmement fluctuant chez moi. Plus l’écart varie entre les applications permanentes et éphémères, et plus le menu démarrer fait le yoyo entre « un peu plus à gauche que le centre » et « un peu plus au centre ».

Sinon, je l’ouvre beaucoup au clavier (touche « Démarrer » + recherche), mais je le manipule principalement à la souris ensuite. Du coup pendant que j’appuie sur Démarrer, mes yeux vont déjà là où sera affiché mon résultat… puisque c’est toujours au même endroit.

Bref, je n’ai simplement pas aimé, mais ça reste mon point de vue du sujet.