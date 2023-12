Windows 11 : Microsoft corrige, après 15 mois, un bug gênant touchant l’explorateur de fichiers

Car, si une fenêtre qui s’ouvre toute seule et qui vient perturber l’activité en cours est déjà un comportement gênant en soi, de nombreux internautes ont cru que le problème était plus grave et venait d’une potentielle infection de leurs machines. Un tel comportement peut effectivement laisser penser qu’un acteur malveillant a pris le contrôle de votre machine, ce qui n’est pas exactement rassurant, d’autant plus quand cela dure depuis des mois malgré des scans anti-malware et antivirus réguliers.