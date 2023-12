Windows 11 : quand la dernière mise à jour sème la pagaille dans certaines universités...

Les universités, notamment celles de New Haven et de Brunel à Londres, ont prévenu leurs étudiants des problèmes de Wi-Fi causés par la mise à jour de décembre 2023. Ces difficultés d'accès au réseau sans fil sur le campus pourraient affecter ceux qui préparent leurs examens. L'établissement londonien a recommandé à ses étudiants de carrément désinstaller cette mise à jour, s'ils travaillent sur un PC portable tournant sous Windows 10 et 11, au moins jusqu'à ce que Microsoft trouve un vrai correctif.