Le bug en question concernait le bouton des paramètres avancés (« … ») de l’Explorateur de fichiers. Si vous avez l’habitude d’utiliser l’application en plein écran, vous aurez peut-être remarqué que le menu déroulant s’ouvrait vers le haut, et non vers le bas, tronquant les entrées supérieures. Résultat : certaines options débordaient de l’écran et devenaient inaccessibles, sauf à réduire manuellement la fenêtre pour les faire réapparaître.

Le correctif est enfin dans les tuyaux et devrait arriver dans les prochains jours sur votre machine. Microsoft précise toutefois que le déploiement se fera de manière progressive, via son système Controlled Feature Rollout. Autrement dit, même après l’installation du Patch Tuesday, il est possible que le bug persiste encore un peu avant que le problème ne soit définitivement réglé.