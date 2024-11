CrowdStrike a également été prévenue et n’a pas tardé à prendre les mesures nécessaires. L’entreprise a temporairement désactivé le fameux paramètre Stratégie de prévention de la visibilité de l’exploitation améliorée sur les machines tournant sous Windows 11 24H2, et continue de collaborer étroitement avec Microsoft pour résoudre l’incompatibilité entre Falcon et l’OS. De son côté, Microsoft a décidé de retarder le déploiement de Windows 24H2 sur les équipements à risques, le temps de trouver une solution durable.